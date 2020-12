Cosenza, Occhiuzzi: "Col Vicenza voglio la vittoria, pensiamo partita dopo partita"

Domani il Cosenza sarà di scena in casa del Vicenza e il tecnico Roberto Occhiuzzi in conferenza stampa ha detto: "Si gioca sempre per i punti, per la vittoria. È normale che resti il rammarico quando esci dal campo senza avere raccolto nulla, soprattutto se hai disputato una buona partita. È un aspetto sul quale lavoriamo molto, non mi accontento soltanto del giocare bene, di fare la gara. Voglio il risultato. A volte si tratta anche di un aspetto mentale, a volte ci sono momenti della gara che stai dominando ma bisogna avere la capacità di portare gli episodi dalla tua parte. Non mi faccio obiettivi sui punti. Dobbiamo vivere e pensare alla gara che andremo ad affrontare. Avanti partita dopo partita”.