Cosenza, Occhiuzzi: "Contava avere la mente lucida, per noi è un tour de force"

Un punto strappato in extremis lascia sostanzialmente invariata la situazione di classifica del Cosenza, ma la reazione che ha consentito di trovare il pareggio in pieno recupero dimostra la buona condizione fisica e mentale del gruppo. Al termine della gara contro il Trapani, Roberto Occhiuzzi ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi. Queste le parole del tecnico dei Lupi, riportate dal sito ufficiale del club calabrese:

"Anche stasera i ragazzi hanno dato un segnale importante credendoci fino alla fine. Vogliono combattere e lo hanno dimostrato. La stanchezza ci sta, quello che contava era avere la mente lucida. Abbiamo avuto diverse soluzioni sui calci d’angolo ma va dato merito a loro di aver coperto bene tutti i varchi. Se c’è comunque da lavorare su questo aspetto lo faremo. Asencio e Rivière possono giocare insieme, l’ho sempre detto. Per noi è un tour de force e dobbiamo essere bravi a gestire bene tutti i calciatori dal punto di vista atletico. La squadra deve entrare in campo cercando di fare la gara: nel primo tempo non l’ha fatto bene e abbiamo pagato. Mi piace vedere i miei cercare di giocare sempre la palla ma va fatto con più velocità. Non vado mai a stravolgere le formazioni, devo però dare spazio a chi lo merita. Non voglio regalare nulla, semplicemente premiare chi si impegna e chi mi offre la sua piena disponibilità".