© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

L’allenatore in seconda del Cosenza Roberto Occhiuzzi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Perugia: “Loro hanno peso le ultime due in casa in maniera immeritata, ma a Carpi è successo il contrario. Sono una squadra che cerca di giocare e di produrre calcio, molto difficile da affrontare con un allenatore molto preparato e credo che ci attenda un partita a scacchi da giocare a ritmi alti. Il Cosenza ha delle basi forti, su queste costruiamo un calcio propositivo, in modo tale da cercare sempre la vittoria. Litteri sa cosa deve fare, ne ha parlato ampiamente con mister Braglia, dovrà essere il primo a pressare sugli avversari. - continua Occhiuzzi come riporta il sito del club – Ora inizia un periodo delicato, in cui dobbiamo pensare una gara per volta per non sprecare troppe energie fisiche e mentali visto che necessitiamo di giocare sempre con una certa intensità senza mai abbassare i ritmi”.