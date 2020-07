Cosenza, Occhiuzzi è l’eroe della salvezza: 22 punti conquistati in 10 panchine

Quando il Cosenza aveva chiamato Roberto Occhiuzzi alla guida della squadra, dopo la decisione di Bepi Pillon di lasciare la Calabria a causa dell’emergenza Coronavirus, a molti era sembrato un azzardo, una vera e propria scommessa che poteva pagare come no. Alla fine la scelta della dirigenza calabrese si è rivelata vincente con l’enfant du pays – nato in provinca e poi cresciuto sia come giocatore sia come allenatore in rossoblù – che ha ridato vita alla squadra e inanellato una serie di risultati positivi (comprese le ultime 5 vittorie di fila) conquistando ben 22 punti in 10 partite che sono valse la salvezza diretta.