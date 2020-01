© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cosenza per rinforzare il proprio centrocampo ha messo nel mirino Stephane Omeonga, calciatore di proprietà del Genoa, ma attualmente in forza al Cercle Bruges in Belgio dove però ha trovato pochissimo spazio finora. Il belga classe ‘96 dopo aver fatto vedere ottime cose all’Avellino non è poi riuscito a ripetersi con il Genoa che lo ha prima prestato all’Hibernian in Scozia e poi appunto al Cercle Bruges dove però Omeonga non è riuscito a rilanciarsi. Da qui l’idea del Cosenza di riportarlo in Serie B con la speranza che il centrocampista torni quello visto in Irpinia. Lo riferisce Seriebnews.com.