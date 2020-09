Pescara, Omeonga si presenta: "Dovrò dimostrare sul campo di essere un bell'acquisto"

E' da poco approdato a Pescara, e quest'oggi, ai canali ufficiali del club, il centrocampista Stephane Omeonga si è presentato alla piazza: "Questa è una piazza importante, una società importante, che anche nel passato ha dato dimostrazioni del suo valore: lo scorso campionato non è da Pescara, e io sono qui per fare bene, per rilanciarmi. Ringrazio il presidente e il mister per la fiducia che mi hanno dato, ora dovrò dimostrare sul campo di essere un bell'acquisto: Oddo ha svolto una parte importante nella trattativa, mi ha voluto fortemente. E io sono arrivato subito per conoscere quanto prima Oddo stesso e i compagni".