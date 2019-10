© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Cosenza Pietro Perina intervistato dal Corriere dello Sport ha parlato del difficile avvio di campionato con ancora zero vittorie all’attivo: “La squadra è stata sfortunata, a partire dai legni colpiti contro Crotone e Salernitana per poi passare da altri episodi che hanno permesso agli avversari di segnare su rigore e poi ai punti persi nei minuti finali. - continua Perina – La squadra però è in crescita e i miglioramenti si notano partita dopo partita. Solo col Livorno abbiamo lasciato a desiderare, ma nessuna ci ha messo sotto in maniera netta. Venezia? Ai punti avremmo vinto, ma quel rigore ci ha tagliato le gambe. La classifica è quella che è, ma le prestazioni sono state sempre convincenti”.