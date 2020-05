Cosenza, prima la sanificazione del Marulla. Poi il via ai tamponi per calciatori e staff

vedi letture

Riprende oggi la stagione sportiva del Cosenza. Come riporta TifoCosenza.it per il pomeriggio di oggi i giocatori sono stati convocati in sede, assieme ai componenti dello staff tecnico, per il via ai tamponi previsti dai protocolli sanitari. Successivamente verrà comunicata la ripresa ufficiale degli allenamenti collettivi allo stadio ‘Marulla’ che è già stato sanificato nelle scorse ore.