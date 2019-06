Cosenza, rilancio per il rinnovo di Saracco

© foto di Andrea Rosito

Il Cosenza non ha intenzione di privarsi del portiere Umberto Saracco nella prossima stagione e per questo avrebbe alzato la proposta d’ingaggio per spingere il classe ‘94 verso il rinnovo. Lo riporta Cosenzachannel.it spiegando che si cercherà di raggiungere un accordo entro la partenza del ritiro fissata il 20 luglio.