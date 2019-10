Cosenza, Riviere al 45': "Il gol? Contento per il vantaggio della squadra"

© foto di Andrea Rosito

Emmanuel Riviere, attaccante del Cosenza, al termine del primo tempo della gara con il Venezia (decisa al momento da un suo gol, ndr) ha parlato ai microfoni di DAZN: "Mi sento bene e sono contento per il gol e per il vantaggio della squadra. Dobbiamo ripartire alla ripresa come abbiamo iniziato la partita per portare a casa una vittoria importante".