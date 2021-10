ufficiale Crotone, addio Riviere. Il Collegio arbitrale decreta la risoluzione

vedi letture

Attraverso il proprio sito, il Crotone annuncia la risoluzione con Emmanuel Riviere, ormai ex attaccante dei pitagorici: "Il Football Club Crotone comunica che il Collegio arbitrale – costituito presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – ha accolto la richiesta formulata dalla società di risoluzione del contratto con il calciatore Emmanuel Riviere per grave inadempimento dello stesso, così dichiarando l’interruzione del rapporto per fatto e colpa del tesserato a decorrere dal 13 agosto 2021".