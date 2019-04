© foto di Federico Gaetano

Daniele Sciaudone ha parlato ai microfoni di DAZN all'intervallo della sfida tra Padova e Cosenza (zero a zero il parziale): "È una partita un po' bloccata, dobbiamo spingere di più, andare più in fase offensiva e creare di più per cercare questo gol che è importantissimo. Sappiamo che il Padova è una squadra forte, ha quella classifica un po' per demeriti e un po' per sfortuna, ma sono agguerriti e ce la giocheremo fino all'ultimo".