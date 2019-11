Cosenza, Sciaudone: "Romperemo le scatole all'Ascoli"

© foto di Andrea Rosito

Il centrocampista del Cosenza Daniele Sciaudone ha parlato ai microfoni di Iotifocosenza.it del prossimo match contro l'Ascoli: "Sarà sicuramente un match tosto. Loro sono una buona squadra, forte, in casa sono favoriti ed hanno sempre fatto partite importanti. Ma affronteranno un Cosenza rompiscatole, come lo è stato con tutti. Chiaramente tutto dipenderà da noi e dalla nostra prestazione. Penso che nel nostro caso la sosta ci faccia bene, anche se a volte è meglio tenere il ritmo. Però abbiamo dato tanto in queste ultime cinque partite, anche per lo sforzo mentale e per le lunghe trasferte. Staccare questi tre giorni ci dà una mano per recuperare gli infortunati, prima di ripartire per il rush finale di questo anno, nel quale punteremo a passare nell’altra metà della classifica".