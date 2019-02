Cosenza-Trinchera, c’è il rinnovo. Poi toccherà a Braglia

© foto di Uff. Stampa Cosenza Calcio

Il Cosenza e Stefano Trinchera continueranno assieme almeno fino al 2020. Secondo quanto raccolto da Cosenzachannel.it il presidente Guarascio e il direttore sportivo hanno trovato l’accordo per prolungare di un anno l’attuale rapporto con la firma che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Dopo Trinchera toccherà poi al tecnico Piero Braglia che la dirigenza calabrese vuole blindare anche se l’allenatore toscano è solito sottoscrivere contratti annuali, stagione dopo stagione, e non legarsi con contratti pluriennali a un club. Probabile che anche in questo caso si percorra quella strada con Braglia che firmerebbe per restare alla guida dei calabresi anche nella stagione 2019/20.