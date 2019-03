© foto di Andrea Rosito

L’attaccante del Cosenza Gennaro Tutino ha parlato a Sportitalia del suo rapporto con la piazza calabrese, della sua stagione e di quella della squadra: “Sono innamorato di Cosenza e della sua gente, qui sono diventato prima uomo e poi calciatore, senza contare che è qui che ho concepito mia figlia Benedetta. - esordisce Tutino tornando poi sulle tematiche di campo come riporta Cosenzachannel.it – Dobbiamo superare quota 40 punti e poi vedere come si evolvono le cose, dobbiamo restare umili e concentrati per strappare i punti che ci servono. Contro il Foggia non abbiamo demeritato anche se siamo tornati a casa con le pive nel sacco, l’autogol è stata pura sfortuna e non non siamo riusciti a pareggiarla nonostante le occasioni avute. La strada però è quella giusta e dobbiamo continuare così”.