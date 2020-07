Cosenza, una nuova rincorsa per evitare la C: è inseguimento alla Juve Stabia

Non è bastato il trend positivo alla ripresa della B, non è bastata la vittoria sul Pisa venerdì scorso, anche stasera, nel match contro l'Empoli, il Cosenza sarà destinato a rincorrere. Rincorrere per evitare la C diretta, rincorrere per potersi giocare almeno ai playout la permanenza in categoria.

La Juve Stabia è nel mirino, e per la formazione di mister Roberto Occhiuzzi è di vitale importanza tenere non più di tre lunghezze di distacco dalle Vespe, che saranno per altro avversario nell'ultima gara della regular season, che si giocherà venerdì al "San Vito-Marulla": ma se quest'oggi il Cosenza perdesse e la Juve Stabia facesse punteggio pieno, per i lupi potrebbe essere addio alla C.

A meno che il Pescara non perda contro il Livorno.