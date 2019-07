Cremonese, assalto alla mediana. Dopo Deli occhi su Cavion

Cremonese molto attiva in queste ore di mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport oltre a Francesco Deli in uscita dal Foggia, il club grigiorosso ha avviato in contatti per riprendersi anche Michele Cavion oggi all'Ascoli. Un sondaggio è stato fatto anche per Andrea Barberis del Crotone, sul quale però è forte l'interesse dell'Ascoli.