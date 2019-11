© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tredicesimo turno di Serie B si aprirà allo stadio 'Adriatico' di Pescara tra la formazione di casa allenata da Luciano Zauri e la Cremonese dell'ex Marco Baroni. Proprio il tecnico dei grigiorossi ha analizzato in conferenza stampa la sfida col Delfino: "Domani affronteremo una squadra che ha trovato equilibri e certezze, per questo mi aspetto una gara complicata. Stiamo cercando di uscire da una situazione non facile, siamo concentrati sulla prestazione. E sono sicuro che non sbaglieremo. Dobbiamo dare continuità di risultati dopo la gara contro la Salernitana arrivata contro una formazione non semplice. La condizione dei giocatori? Deli e Piccolo hanno avuto entrambi una ricaduta, quindi non ci saranno. Claiton ha trascorso una bella settimana di lavoro e sta sempre meglio, ha recuperato totalmente dall’infortunio. Per noi è importante, ha grande lettura ed è un leader. Ravanelli ha accusato solo un virus intestinale, si è già allenato con noi pienamente due volte e quindi è del tutto a disposizione".