© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Cremonese ha pareggiato 1-1 contro l'Empoli. Buon esordio per Marco Baroni sulla panchina grigiorossa. Ecco quanto detto a fine gara dall'allenatore: "Ai ragazzi ho chiesto di fare una partita con lo spirito e il coraggio visti in allenamento: dovevamo essere aggressivi e fare calcio sviluppando idee", riporta Cuoregrigiorosso.it. "Siamo stati spesso pericolosi e ho visto la squadra che dobbiamo costruire insieme. Sono contento della prestazione, ho contato almeno 6/7 occasioni importanti per noi anche in inferiorità numerica e non mi sarebbe dispiaciuto tornare con i tre punti. Lottiamo contro il tempo, quindi non escludo di cambiare modulo a seconda dell’avversario: oggi il centrocampo a 5 ha messo in difficoltà il rombo avversario perché aprendo il campo li abbiamo fatti soffrire, come ci siamo prefissati".