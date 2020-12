Cremonese, Bisoli: "La classifica non sia un alibi. C'è voglia di iniziare un nuovo campionato"

vedi letture

Nella conferenza stampa della viglia della sfida contro l’Entella, vero e proprio scontro salvezza, il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli ha chiesto ai suoi di non pensare alla classifica: “La situazione di classifica non ci fa stare tranquilli, ma durante la partita questo non deve diventare un alibi, i conti li faremo alla fine. A questo gruppo possiamo imputare di non aver ottenuto i risultati attesi, e io mi sento in debito per questo, ma non l’attaccamento alla maglia e la voglia di uscire da questa situazione. Fino alla gara contro il Lecce siamo stati costanti nonostante siano mancati i risultati e ho visto poche prestazioni carenti. In settimana abbiamo valutato anche questo aspetto mettendo a fuoco quel qualcosa in più che necessariamente dobbiamo dare. Il gol al 90° nell’ultima gara è stato fondamentale per evitare l’ennesima beffa e spero che faccia scattare la scintilla giusta per iniziare un altro campionato. - continua Bisoli come si legge sul sito del club – Nel corso dell’ultima partita abbiamo cambiato sistema di gioco provando varie soluzioni studiate in allenamento, domani cercherò di scegliere quella migliore per ottenere il risultato pieno. L’Entella? Da quando è arrivato Vivarini ha aumentato la propria intensità nel pressing confidando in elementi offensivi veloci che vengono a prenderti alto, li abbiamo studiati e abbiamo studiato le contromosse. Credo che disponiamo di giocatori con caratteristiche ideali ad aggirare il loro pressing”.

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico grigiorosso. Agli assenti Bernasconi, Crescenzi, Girelli e Schirone si aggiunge anche Ravanelli per il riacutizzarsi di una forma di lombosciatalgia. Questa la lista completa:

Porteri: Alfonso, Volpe, Zaccagno

Difensori: Bia, Bianchetti, Fiordaliso, Fornasier, Terranova, Valeri, Zortea

Centrocampisti: Buonaiuto, Castagnetti, Deli, Gaetano, Ghisolfi, Gustafson, Nardi, Pinato, Valzania

Attaccanti: Celar, Ceravolo, Ciofani, Strizzolo