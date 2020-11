Cremonese, Bisoli: "Oggi due punti persi. Chiedo scusa se ho illuso qualcuno"

Strizzolo al 90' evita la quarta sconfitta consecutiva in campionato per la Cremonese e salva, per ora, la panchina di Pierpaolo Bisoli. Queste le impressioni del tecnico dei grigiorossi dopo il pareggio sul campo della Reggiana, riportate da cuoregrigiorosso.com: "Oggi sono due punti persi, gli avversari hanno trovato il gol nell'unico tiro in porta della loro partita. Spero sia stata la partita della svolta, una settimana fa avremmo perso una partita del genere, sono convinto che sia cambiato qualcosa. Lavorando usciremo da questo tunnel, credendoci fino in fondo i risultati arriveranno. Forse bisognava toccare il fondo, la squadra non avrà recepito bene le mie parole, ma oggi bisogna vedere il pareggio come una scintilla, con positività. Può essere l’inizio della risalita, chiedo scusa se ho detto parole che hanno illuso qualcuno, ma l’ho fatto in buona fede. Un passettino è stato fatto, ma ne mancano tanti. I ragazzi sentivano il peso della partita, la posta in palio era alta, ma hanno provato fino all'ultimo a portare a casa il risultato. Hanno dimostrato grande attaccamento verso la maglia, verso la società, verso i tifosi e verso di me. Sarebbe stato più facile mollare e aspettare il cambio di allenatore".