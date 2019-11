Cremonese, Bonato: "Alla lunga i risultati arriveranno"

© foto di Federico De Luca

Nereo Bonato, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Rai Sport del momento attuale della sua squadra. “Gli obiettivi era di costruire un’ossatura importante, sulla base di quella dello scorso anno. Volevamo migliorare il campionato scorso: l’inizio è stato sotto le aspettative, c’è la volontà di arrivare dove merita questa squadra. Il Cavalier Arvedi è un personaggio di prim’ordine e ha l’ambizione di portare in alto questa squadra. Non ci diamo un arco temporale minimo, alla lunga penso che i risultati arriveranno. Quando c’è un cambio tecnico è una sconfitta per tutti, purtroppo l’inizio non è stato positivo e si sono create le situazioni per questo cambio. Qualche miglioramento c’è”.