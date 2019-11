Cremonese, Bonato: "Area tecnica in difficoltà, ma abbiamo valori"

© foto di Federico De Luca

Conferenza stampa in casa Cremonese, con il Ds Nereo Bonato che, come riporta seriebnews.com, ha fatto il punto ella situazione: "Va detto che Baroni ha avuto quattro partite molto toste, di cui tre in trasferta, quindi non è corretto fare paragoni con la precedente gestione. Vogliamo fare in modo che i singoli possano esprimersi al meglio e di conseguenza la squadra, dobbiamo trovare i nostri valori, perché non sono questi. Siamo consapevoli che il rendimento finora sia ben al di sotto delle nostre possibilità, bisogna mettere sul cambio le nostre vere qualità. È l’area tecnica ad avere difficoltà, io ho il compito di trovare cosa non va, sono convintissimo che la rosa abbia un altro valore. Se Dio vuole, peraltro, da oggi avremo tutti gli effettivi a disposizione, perché Piccolo torna col gruppo. Quando si mette insieme un gruppo di giocatori che erano determinanti in altre realtà, c’è bisogno di un periodo di adattamento che non è sempre immediato e può trovare difficoltà”.

Nota a parte su Ciofani: “Daniel per struttura fisica ha bisogno di tempo e lavoro, quest’anno ha avuto un ritiro un po’ particolare, lui ha giocato da titolare le prime 3 e poi ha fatto spezzoni. Dobbiamo essere bravi a metterlo nelle condizioni per recuperare, ma io vedo che è migliorato negli ultimi allenamenti e saprà darci una mano”.