© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo della Cremonese Nereo Bonato ha parlato nel corso della presentazione del nuovo tecnico Marco Baroni spiegando i motivi che hanno portato al cambio in panchina: “L’esonero di Rastelli è una decisione razionale che va oltre i risultati e le prestazioni e che è stata determinata dalla capacità di leggere situazioni. - spia il dirigente - Baroni, per qualità ed esperienza, è il tecnico adatto alle nostre ambizioni e a quelle della piazza: ha le giuste motivazioni per affrontare il difficile percorso che ci attende. Ma qui abbiamo mezzi, strutture e forza per raggiungere i nostri obiettivi, restando uniti”.