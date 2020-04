Cremonese, Ciofani: "Se si tornerà a giocare mai mettere in secondo piano la salute"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante della Cremonese Daniel Ciofani ha parlato della ripresa dei campionati: "Credo che sarà difficile tornare a giocare e se lo sarà non a breve visto i numeri attuali di malati e contagiati. Per poterlo fare necessitano i tempi giusti e la garanzia del 100% della sicurezza. Non si devono mai mettere in secondo piano la salute delle persone. Dobbiamo avere molta pazienza tutti, nessuno può prevedere quando il virus cesserà i suoi effetti. Inutile dire che calcio mi manca ma adesso è importante rispettare le regole che ci hanno impartito le autorità: la salute e la sicurezza vengono prima di ogni cosa. Passerà sono certo che passerà".