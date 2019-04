Cremonese, Croce: "Abbiamo sofferto, pareggio risultato giusto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Croce, centrocampista della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro il Crotone (0-0 il risultato finale): "Sapevamo che era una partita difficile, contro una squadra che lotta per salvarsi. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo ci siamo abbassati troppo. Siamo stati bravi a soffrire il giusto, per noi il pareggio è giusto".

A centrocampo avete fatto gli straordinari. "Siamo stati un po' meno propositivi, ma abbiamo dato una mano dove serviva. L'obiettivo è stato raggiunto".

Dunque volevate un pareggio? "L'obiettivo era continuare la striscia positiva. Ci siamo riusciti, c'è un po' di rammarico visto che potevamo far male".

Che campionato è questo? "È stato un torneo equilibrato come non mai, il Crotone lotta per salvarsi e sono tutte partite difficili. Da qui alla fine ci sarà uno sprint per ogni obiettivo, sarà bello e coinvolgente fino all'ultimo".

Vi basta poco per raggiungere la salvezza tranquilla. "Basta poco, ma se ci mettiamo a pensare solo a quello sarebbe grave. Dobbiamo finire il campionato in crescendo, ci dobbiamo togliere almeno questa soddisfazione".