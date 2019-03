Xian Emmers

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del successo al fotofinish sul Benevento il match winner della Cremonese Xian Emmers è intervenuto ai microfoni di Dazn: "E' stato il primo gol in B, sono molto emozionato. Ho dedicato il gol a mio nonno, che ho perso questa estate. Siamo in un momento particolare, dobbiamo uscirne di squadra, i singoli non bastano. La sosta? Ha aiutato, abbiamo preparato al meglio la partita. Sono sempre i grandi che guidano la squadra. Dobbiamo continuare così, tutti i punti sono fondamentali. Mi trovo molto bene col mister. Mio padre è stato anche lui calciatore e mi dà tanti consigli, sono fortunato".