Cremonese, ennesimo mercato per la A. Con uno Strizzolo in più davanti

Anche quest'anno la Cremonese, reduce da un'annata negativa, ha portato avanti un mercato importante. Meno nomi che in passato forse, ma più giocatori che sono certezze nella cadetteria. Fra i pali è arrivato una sicurezza come Alfonso, mentre la difesa è stata puntellata nel reparto centrale da Fornasier con Zortea, già in grigiorosso nel finale della scorsa stagione, e Crescenzi come terzini. A centrocampo sono arrivati i maggiori acquisti: Pinato, Valzania, Fiordaliso e poi Gaetano e Buonaiuto a dare qualità alla trequarti e un maggior numero di soluzioni offensive. Davanti sono poi rimasti Ceravolo e Ciofani vogliosi di rifarsi dopo una stagione sottotono.

Il colpo: Tornato dopo l'esperienza positiva al Pordenone, Luca Strizzolo può essere l'arma in più dell'attacco grigiorosso. Trattenuto con convinzione nonostante le sirene di mercato - fra cui proprio i neroverdi friulani - per metterlo al centro del nuovo progetto.

Le formazioni: ALFONSO; ZORTEA, Bianchetti, Terranova, CRESCENZI; PINATO, Gustafson, VALZANIA; GAETANO; Ceravolo, STRIZZOLO. Allenatore: Bisoli (confermato)

Acquisti:Cristian Buonaiuto (Pescara), Emanuele Valeri (Cesena), Enrico Alfonso (Brescia), Alessandro Crescenzi (Hellas Verona), Marco Pinato (Sassuolo), Filippo Nardi (Novara), Alessandro Fiordaliso (Torino), Michele Fornasier (Parma), Andrea Zaccagno (Torino), Luca Strizzolo (Pordenone), Luca Valzania (Atalanta), Gianluca Gaetano (Napoli), Zan Celar (Roma)

Cessioni: Claiton (Catania), Reda Boultam (Triestina), Nicola Ravaglia (Sampdoria), Vasile Mogos (ChievoVerona), Adriano Montalto (Bari), Antonio Caracciolo (Pisa), Mariano Arini (svincolato), Francesco Migliore (svincolato), Antonio Piccolo (svincolato)