Cremonese, in arrivo Bianchetti. E si lavora per Ceravolo in avanti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Cremonese è pronta a rinforzarsi ancora con un paio di colpi importanti. Secondo Sky Sport il club lombardo sarebbe pronto a mettere sotto contratto il difensore Matteo Bianchetti, classe ‘93, svincolato dopo l’esperienza all’Hellas Verona. In avanti invece si stringe per Fabio Ceravolo, classe ‘87, in uscita dal Parma. Su quest’ultimo però c’è la forte concorrenza del Frosinone che continua a cercare un erede di quel Daniel Ciofani che è passato proprio ai grigiorossi.