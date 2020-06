Cremonese, l'ex Genoa Capozucca in pole per il ruolo di direttore sportivo

Il futuro della Cremonese è ancora tutto da scrivere, a cominciare da quella che potrebbe essere la categoria di appartenenza della formazione lombarda, in corsa per la salvezza in B. A ogni modo, con l'addio ormai certo di Nereo Bonato, un nuovo Ds si renderà necessario: come riferisce il Corriere dello Sport, la scelta è stata fatta. A ricoprire quel ruolo, dovrebbe essere quasi sicuramente l'ex Genoa Stefano Capozucca.