Cremonese, la ricetta di Bisoli: "Serve più concentrazione, più testa"

In vista del match contro la Salernitana, il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa: "La partita di Cosenza ci ha fatto perdere quanto di buono fatto sin qui, ma abbiamo capito che in gare del genere serve una ferocia incredibile, che è quello che ci è mancato: la cattiveria di concludere a rete e prendersi il risultato - riporta Cuoregrigiorosso.com -. La squadra ha creato molte occasioni da gol, dobbiamo capire che si vince con la voglia di prendere il risultato, anche in modo sporco. Gli errori individuali hanno determinato i gol, dobbiamo leggere meglio le situazioni. Con Ascoli e Frosinone abbiamo vinto, abbiamo tenuto testa al Benevento e perso immeritatamente col Cosenza: serve più concentrazione, più testa. Ho pensato a qualcosa di diverso, domani vedrete. Ho la qualità per risolvere una partita da un momento all’altro dalla panchina, e questo dev’essere la nostra arma in più. Nessuno può pretendere di giocare tutti i 90 minuti, sicuramente il pacchetto arretrato è quello che generalmente cambia di meno".