Mattinata importante quella di oggi per la Cremonese. In queste ore, come ricorda La Gazzetta dello Sport, la dirigenza del club lombardo farà il punto sulla posizione di Massimo Rastelli. In caso di esonero potrebbe tornare Andrea Mandorlini, esonerato a fine 2018 dopo 11 giornate. Possibile però che a pagare la recente crisi della formazione sia anche il ds Leandro Rinaudo. Al suo posto spicca la candidatura di Nereo Bonato oltre a quella di Sean Sogliano che ha in passato ha già lavorato con Mandorlini a Sassuolo