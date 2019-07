Cremonese, per la mediana si punta Nicolussi Caviglia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il futuro del centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, classe 2000, sarà in Serie B. Il giovane della Juventus dopo aver ben figurato in Serie C nelle file dall’Under 23 bianconera e aver esordito in Serie A con la squadra allenata da Allegri si prepara a una nuova avventura questa volta lontano da Torino. La Cremonese è infatti vicina a chiudere con i piemontesi per il prestito del promettente centrocampista.