Cremonese, rammarico Bisoli: "Forse ancora non ci rendiamo conto di quanto siamo forti"

"Mettere sotto il Lecce non è facile, ma ci siamo riusciti. Paghiamo a caro prezzo l'approccio nel secondo tempo che non mi è piaciuto, però sul 2-2 abbiamo dimostrato che stiamo crescendo. La condizione di qualche calciatore deve migliorare, ma torno a casa con grande soddisfazione. Sono rammaricato, è stato buttato al vento un primo tempo spettacolare ma che deve restare nella nostra mente per ripartire più forti di prima. Qualunque squadra, dopo aver subito una rimonta, avrebbe rischiato di perdere. La Cremonese, invece, è riuscita a ripartire, a rialzare la testa e a creare 3-4 situazioni assolutamente pericolose. Secondo me oggi abbiamo giocato al calcio, denotando una crescita rispetto alle settimane precedenti. Ci manca la vittoria, è vero, ma in tre circostanze su quattro abbiamo lasciato il campo imbattuti. Loro giocavano sugli esterni sperando nel colpo di testa del centravanti, venire a giocare a viso aperto contro una della candidate per il salto di categoria non è facile. Forse nemmeno noi ci rendiamo conto di quanto siamo forti, amo questo gruppo perchè erano tutti rammaricati pur avendo pareggiato su un campo difficilissimo. Evidentemente stiamo acquisendo la mentalità giusta, ho colto segnali incoraggianti e sono certo che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni". Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico Pierpaolo Bisoli.