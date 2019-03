© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Massimo Rastelli, tecnico della Cremonese, riportate da Cuoregrigiorosso dopo il pareggio al Penzo contro il Venezia. "Siamo soddisfatti della prestazione in generale, abbiamo fatto una partita importante dando continuità alla vittoria contro il Benevento. Dispiace essere andati al riposo sul pareggio, mancavano una manciata di secondi alla fine del primo tempo. Siamo rammaricati di non aver gestito meglio il vantaggio, ci siamo fatti schiacciare invece di sfruttare l’entusiasmo della rete segnata. La gara è stata decisa dai due episodi. Abbiamo fatto un gran secondo tempo con una grande pressione, cercando la vittoria fino alla fine, c’è soddisfazione per il risultato ma rammarico per aver buttato due punti".