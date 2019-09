Cremonese, Rastelli in bilico. Iachini in pole per la sostituzione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante un mercato sontuoso la Cremonese ha iniziato col piede sbagliato collezionando solo tre punti nelle prime tre uscite in Serie B. Un bottino che non soddisfa la società lombarda pronta al cambio di allenatore in caso di passo falso contro il Crotone nel prossimo turno. Per sostituire Massimo Rastelli in pole, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe Beppe Iachini, uno specialista in promozioni.