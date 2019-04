© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Successo importante in chiave playoff per la Cremonese che ha superato 3-1 il Cittadella. Al termine del match del "Tombolato", il tecnico dei lombardi Massimo Rastelli ha parlato in conferenza: "Questi tre punti sono importanti, ma la gara contro il Foggia sarà fondamentale. Mancano 4 gare e bisogna pensare partita per partita. Vogliamo fare un grande finale di campionato - riporta cuoregrigiorosso.com -.Affrontavamo una squadra che fa dell’intensità la sua arma migliore, sapevamo di dover partire forte e ci siamo riusciti. Nel secondo tempo il Cittadella ha alzato il baricentro ma abbiamo controllato con ordine. L’episodio del rigore poteva dare al Cittadella ulteriore linfa e coraggio, ma i ragazzi sono stati bravi a reagire con velocità. In questo sono stati preziosi anche i cambi che hanno dato ulteriore qualità e freschezza".