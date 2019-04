Cremonese, Ravaglia: "Bravi a raccogliere i frutti del nostro lavoro"

© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Nicola Ravaglia, portiere della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla gara col Cittadella nel sabato di Pasqua: "Il mio ingresso col Crotone? n panchina mantengo sempre un atteggiamento presente e attivo. Quando abbiamo capito che Agazzi avrebbe potuto chiedere il cambio per la botta ricevuta, con il nostro preparatore Dei abbiamo iniziato il riscaldamento e sono entrato. Cerco sempre di farmi trovare pronto e così è stato. Credo nell’utilità del lavoro quotidiano svolto con Dei e nelle qualità personali di ciascuno di noi. La Cremo dispone di ottimi portieri e il mister può scegliere. Poi tra noi portieri e anche all’interno del gruppo c’è un bellissimo rapporto: lavoriamo spediti per raggiungere gli obiettivi. Io e Michael siamo i più esperti del reparto, diciamo che ci piace trascinare ma anche essere trascinati.

Il momento della squadra? Le cose non accadono mai per caso, se ora siamo bravi a raccogliere è perché abbiamo lavorato su quanto non stava andando nel verso giusto. Ora non resta che continuare così, prendendo una singola partita alla volta e cercando di ottenere l’obiettivo massimo da quella: la nostra prossima opportunità si chiama Cittadella.

Il Cittadella? ecce e Cittadella giocano un buon calcio, ma ogni squadra ha le proprie qualità da mettere in campo. Noi abbiamo le nostre e attraverso quelle lunedì cercheremo di fare risultato".