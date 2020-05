Cremonese, sfida al Monza per il 2003 del Cassino Francesco De Marco

Potrebbe concretizzarsi in estate un doppio salto di categoria per un giovanissimo talento del Cassino, formazione che milita nel campionato di Serie D. Stando a quanto riportato da Il Messaggero la Cremonese e il Monza, formazione prossima all’approdo in cadetteria, avrebbero messo nel mirino Francesco Pio De Marco, terzino sinistro classe 2003 che in stagione ha messo a referto 23 presenze e due assist in campionato.