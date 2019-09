Cremonese, si fa male Agazzi: in dubbio per il match contro l'Ascoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Terranova, la Cremonese dovrà a breve valutare anche le condizioni del portiere Michael Agazzi, uscito malconcio dal campo del Trapani dopo uno scontro di gioco con Pettinari: come ha riferito DAZN, l'estremo difensore ha riportato un trauma conclusivo al quadricipite della coscia sinistra. Da capire ora se sarà arruolabile per lunedì, quando i grigiorossi riceveranno la visita dell'Ascoli.