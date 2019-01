Cremonese su Germano, il ds della Pro Vercelli: "Nessuna trattativa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei giorni scorsi è rimbalzata la notizia di un interessamento della Cremonese per il centrale Umberto Germano (classe 1992), punto fermo della Pro Vercelli. Per fare chiarezza sulla posizione del giocatore è quindi intervenuto dalle colonne de La Stampa il direttore sportivo Massimo Varini: "Nessuno ha bussato alla nostra porta per chiedere Germano. Che possa esserci l’interesse da parte della società grigiorossa non lo discuto, ma non c’è in piedi alcuna trattativa".