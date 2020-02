vedi letture

Cremonese, un 5-0 in Serie B mancava da 70 anni: raggiunto un record lontano

Cremonese a valanga su un inerme Trapani, battuto ieri per 5-0, in un match che non ha sentito troppe ragioni. Come evidenzia cuoregrigiorosso.com, questo risultato non ha solo smosso la classifica, ma ha permesso agli uomini di mister Massimo Rastelli di eguagliare un record che mancava da ben 70 anni: era infatti il 22 gennaio 1950 quando i grigiorossi batterono per 5-0 il Livorno, risultato più largo centrato in B dalla truppa lombarda.