Crotone-Ascoli, il finale: gli squali tornano alla vittoria

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

12^ giornata di campionato per la Serie B che ha preso il via quest'oggi alle 21:00.

Da poco terminato il confronto dello "Scida", che ha visto il Crotone battere l'Ascoli per 3-1. Succede quasi tutto nel primo tempo: sblocca il match Crociata, che ribatte a rete un tiro di Simy, bravo poi a beffare Leali con un piatto destro all'angolino, ma quasi allo scadere l'autorete di Marrone illude gli ospiti che accorciano le distanze. Nella ripresa, fortunato il tiro cross di Mazzotta che finisce in rete dopo uno scontro tra Zanellato, autore dell'autorete, Valentini e Leali.

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATA

Crotone-Ascoli 3-1 (5' Crociata, 34' Simy, 38' [aut.] Marrone, 86' [aut.] Valentini)

SABATO 9 NOVEMBRE

Venezia-Livorno

Pisa-Spezia

Entella-Pordenone

Juve Stabia-Benevento

Perugia-Cittadella

Empoli-Pescara

DOMENICA 10 NOVEMBRE

Trapani-Cosenza

Cremonese-Salernitana

Frosinone-Chievo Verona