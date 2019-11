© foto di Andrea Rosito

Proseguono gli allenamenti in casa Crotone, con mister Stroppa che riceve giornalmente buone notizie dal fronte infermeria. Le condizioni del difensore Marcos Curado, come riferisce il sito ufficiale del club, sono ancora da valutare per la ripresa del 23 novembre, ma il calciatore da quest'oggi ha iniziato a lavorare gradualmente col gruppo svolgendo soltanto la parte tattica: un piccolo passo avanti.