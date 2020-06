Crotone, dalla Francia: occhi su Ourega del Sochaux. Piace anche allo Strasburgo

Obiettivo di mercato in Francia per il Crotone in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato da FootMercato il club calabrese avrebbe messo nel mirino Fabien Ourega, esterno mancino classe 1992 del Sochaux. Il giocatore, con passaporto franco-ivoriano, piace anche allo Strasburgo e Konyaspor in Turchia.