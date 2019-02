© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Crotone Vladimir Golemic ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club calabrese in vista della sfida contro il Brescia: “Sono primi in classifica, sarà una gara dura, difficile ma come del resto lo sono tutte in Serie B. Ci siamo allenati bene in settimana e andremo al Rigamonti per cercare di portare via punti. - continua Golemic - Abbiamo giocato lunedì sera e martedì mattina siamo tornati subito in campo per iniziare a preparare la gara col Brescia. Abbiamo analizzato l’ultimo match e abbiamo cercato di vedere dopo possiamo migliorare. Siamo reduci da una buona prestazione però è un peccato essere riusciti a fare punti. In settimana ci siamo allenati bene, siamo pronti per il Brescia”.