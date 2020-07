Crotone, Gomelt "Dimostrato di essere una grande squadra. Decisiva la preparazione atletica"

Con il Crotone si è conquistato la Serie A. Oggi Tomislav Gomelt, centrocampista croato del club calabrese, si è raccontato ai microfoni di TuttoB.com: "Durante la stagione abbiamo dimostrato di essere una squadra con grande qualità. Non è stato facile raggiungere il nostro obiettivo più importante, la promozione, ma ce l’abbiamo fatta. Credo che il momento decisivo, in questa stagione, sia stata la ripresa dopo l’emergenza Covid, perché è iniziato un altro campionato. Per affrontare queste ultime partite era troppo importante svolgere una grande preparazione. Noi abbiamo fatto tutto bene riuscendo ad esprimere il gioco come avevamo fatto nelle ultime gare prima dello stop".