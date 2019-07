Crotone, Gomelt: "Aspettative normali, dobbiamo migliorare i risultati"

Tomislav Gomelt, centrocampista croato classe '95, è pronto a vivere la sua prima stagione intera in forza al Crotone, dopo essere arrivato nella società calabrese nello scorso gennaio. Ecco quanto ha dichiarato al sito ufficiale dei rosso-blu: "Sono molto contento di essere al Crotone, in questi mesi mi sono trovato bene e sono stato accolto come in una grande famiglia. Conosco bene le idee del mister ed ho legato molto con i compagni. È normale che ci siano aspettative su di noi, dobbiamo migliorare nei risultati”.