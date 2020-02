vedi letture

Crotone, Messias: "Adesso gli unici che possono metterci in difficoltà siamo noi stessi"

A fare il punto della situazione in casa Crotone, dopo la vittoria sul Pescara, è Walter Junior Messias, che ha parlato ai canali ufficiali del club: "Era importante fare risultato e prestazione, e contro il pescara non sono mancati: in questo campionato così equilibrato si deve essere cinici sotto porta, si deve portare subito la gara dalla nostra, e quella contro gli abruzzesi l'abbiamo subito indirizzata dalla nostra parte. Da inizio campionato giochiamo in un certo modo, abbiamo recuperato quello che avevamo perso qualche partita fa, ora dobbiamo dare continuità: lavoriamo bene in settimana, il mercato ci ha ulteriormente rinforzati, e ora gli unici che possono metterci in difficoltà siamo noi stessi. Quando giochiamo come sappiamo possiamo dare problemi a chiunque".