© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centravanti del Crotone Samuel Mraz, arrivato a gennaio, ha parlato ai microfoni ufficiali del club del suo primo gol con la maglia dei calabresi arrivato contro una big come il Palermo: "Era una partita molto importante per noi e abbiamo conquistato tre punti. Sono felice per aver segnato il mio primo gol con questa maglia e ora dobbiamo continuare così. Il Palermo nella ripresa era entrato molto bene in campo, ma per fortuna siamo riusciti a segnare il 2-0 e chiudere la gara. - continua Mraz - Ogni partita è importante per noi e dobbiamo cercare sempre di portare a casa de punti".